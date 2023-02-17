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Медведев: Зеленский вместо переговоров «подпишет, что скажут»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отказе от переговоров с Кремлем, однако ему и не надо будет их вести, он «подпишет, что ему скажут», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, учитывая опыт минских соглашений, «цена этой бумаги будет невысока». Экс-президент добавил, что каждый новый президент Украины аннулирует результаты работы предыдущего и «начинает свою цирковую программу заново».

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

С начала спецоперации стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Владимир Путин является президентом России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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