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Песков усомнился, что США примут предложение Лукашенко о переговорах Путина и Байдена

Ведомости

Белый дом вряд ли согласится на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Минске. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует, поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу», — сказал он. 

В ответ на вопрос о готовности Москвы к такой встрече Песков подчеркнул, что Путин «всегда готов к диалогу» с Лукашенко. 

Накануне, 16 февраля, белорусский лидер пригласил Байдена в Минск и предложил организовать переговоры с Путиным. Лукашенко выразил уверенность, что российский лидер приедет в Минск и втроем лидеры смогут «решить все проблемы». Если США согласятся на переговоры, то Белоруссия обеспечит «спокойный перелет» в Минск и президенту Украины Владимиру Зеленскому, добавил Лукашенко.

Визит Байдена в Польшу пройдет с 20 по 22 февраля, у него запланирована встреча с президентом республики Анджеем Дудой и лидерами стран «Бухарестской девятки». 16 февраля в Белом доме заявили, что Байден не планирует после визита в Польшу посещать соседние с ней страны, в том числе Украину.

Сегодня, 17 февраля, Лукашенко прилетел в Москву, чтобы встретиться с Путиным в Ново-Огареве. В Кремле ранее сообщали, что лидеры обсудят вопросы, касающиеся развития российско-белорусских отношений и Союзного государства. По словам Лукашенко, президенты затронут темы безопасности и обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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