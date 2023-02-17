Песков усомнился, что США примут предложение Лукашенко о переговорах Путина и Байдена

Визит Байдена в Польшу пройдет с 20 по 22 февраля, у него запланирована встреча с президентом республики Анджеем Дудой и лидерами стран «Бухарестской девятки». 16 февраля в Белом доме заявили, что Байден не планирует после визита в Польшу посещать соседние с ней страны, в том числе Украину.