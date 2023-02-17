Песков усомнился, что США примут предложение Лукашенко о переговорах Путина и Байдена
Белый дом вряд ли согласится на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Минске. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует, поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу», — сказал он.
В ответ на вопрос о готовности Москвы к такой встрече Песков подчеркнул, что Путин «всегда готов к диалогу» с Лукашенко.
Накануне, 16 февраля, белорусский лидер пригласил Байдена в Минск и предложил организовать переговоры с Путиным. Лукашенко выразил уверенность, что российский лидер приедет в Минск и втроем лидеры смогут «решить все проблемы». Если США согласятся на переговоры, то Белоруссия обеспечит «спокойный перелет» в Минск и президенту Украины Владимиру Зеленскому, добавил Лукашенко.
Визит Байдена в Польшу пройдет с 20 по 22 февраля, у него запланирована встреча с президентом республики Анджеем Дудой и лидерами стран «Бухарестской девятки». 16 февраля в Белом доме заявили, что Байден не планирует после визита в Польшу посещать соседние с ней страны, в том числе Украину.
Сегодня, 17 февраля, Лукашенко прилетел в Москву, чтобы встретиться с Путиным в Ново-Огареве. В Кремле ранее сообщали, что лидеры обсудят вопросы, касающиеся развития российско-белорусских отношений и Союзного государства. По словам Лукашенко, президенты затронут темы безопасности и обороны.