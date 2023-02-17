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Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Москву, сегодня он встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне, 16 февраля, Лукашенко рассказал, что на встрече с российским президентом будут обсуждать вопросы безопасности и обороны. Они также затронут вопросы политического, экономического и военного характера, которые будут обсуждаться на заседании Высшего госсовета Союзного государства, добавил белорусский президент. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Лукашенко состоится 17 февраля в Ново-Огареве. По его словам, это «будет обстоятельная беседа».

О том, что лидеры России и Белоруссии могут встретиться сегодня, Песков сообщал 14 февраля. Отвечая на вопрос журналистов, может ли встреча президентов пройти в пятницу, представитель Кремля заявил, что может.

В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 19 декабря 2022 г., когда президент России впервые с 2019 г. посетил Минск. В ходе переговоров российский президент заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». Помимо этого, 5 февраля у них состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе и вопрос по проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных