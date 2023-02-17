Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Москву, сегодня он встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
Накануне, 16 февраля, Лукашенко рассказал, что на встрече с российским президентом будут обсуждать вопросы безопасности и обороны. Они также затронут вопросы политического, экономического и военного характера, которые будут обсуждаться на заседании Высшего госсовета Союзного государства, добавил белорусский президент. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Лукашенко состоится 17 февраля в Ново-Огареве. По его словам, это «будет обстоятельная беседа».
О том, что лидеры России и Белоруссии могут встретиться сегодня, Песков сообщал 14 февраля. Отвечая на вопрос журналистов, может ли встреча президентов пройти в пятницу, представитель Кремля заявил, что может.
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 19 декабря 2022 г., когда президент России впервые с 2019 г. посетил Минск. В ходе переговоров российский президент заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». Помимо этого, 5 февраля у них состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе и вопрос по проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства.