Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Накануне, 16 февраля, Лукашенко рассказал, что на встрече с российским президентом будут обсуждать вопросы безопасности и обороны. Они также затронут вопросы политического, экономического и военного характера, которые будут обсуждаться на заседании Высшего госсовета Союзного государства, добавил белорусский президент. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Лукашенко состоится 17 февраля в Ново-Огареве. По его словам, это «будет обстоятельная беседа».