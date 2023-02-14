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В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко может состояться в пятницу, 17 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Может», – ответил представитель Кремля на вопрос, может ли встреча Путина и Лукашенко пройти в пятницу. Песков пообещал, что Кремль сообщит подробности о встрече двух президентов позже.

6 февраля Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут провести встречу в течение ближайших месяцев. Представитель Кремля напомнил, что накануне, 5 февраля, у Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе и вопрос по проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства.

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5 февраля в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что заседание предварительно запланировано на апрель – май, тогда же будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений – в частности, дальнейшие шаги по обеспечению безопасности России и Белоруссии. Путин и Лукашенко договорились «в ближайшее время» определить дату встречи. «Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – уточняли в пресс-службе белорусского лидера.

В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 19 декабря 2022 г., когда президент России впервые с 2019 г. посетил Минск. В ходе переговоров российский президент заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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