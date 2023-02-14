В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко
Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко может состояться в пятницу, 17 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Может», – ответил представитель Кремля на вопрос, может ли встреча Путина и Лукашенко пройти в пятницу. Песков пообещал, что Кремль сообщит подробности о встрече двух президентов позже.
6 февраля Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут провести встречу в течение ближайших месяцев. Представитель Кремля напомнил, что накануне, 5 февраля, у Путина и Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе и вопрос по проведению заседания Высшего госсовета Союзного государства.
5 февраля в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что заседание предварительно запланировано на апрель – май, тогда же будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений – в частности, дальнейшие шаги по обеспечению безопасности России и Белоруссии. Путин и Лукашенко договорились «в ближайшее время» определить дату встречи. «Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – уточняли в пресс-службе белорусского лидера.
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались 19 декабря 2022 г., когда президент России впервые с 2019 г. посетил Минск. В ходе переговоров российский президент заявил, что Белоруссия является союзником России «в прямом смысле».