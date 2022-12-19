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Путин назвал Белоруссию «союзником в прямом смысле»

Ведомости

Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». Об этом он сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. 

«Хочу отметить, что и так все хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Белоруссия является не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитываем интересы друг друга на протяжении предыдущих лет. Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — сказал он. 

Целью встречи Путин назвал необходимость «подвести итоги работы правительств и различных ведомств, в первую очередь в сфере экономики».

Сегодня, 19 декабря, Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом. В аэропорту его лично встретил Лукашенко. 

В пресс-службе Кремля отмечали, что они обсудят «вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня». В пресс-службе Лукашенко отметили, что среди тем для обсуждения — импортозамещение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных