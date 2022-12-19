Путин назвал Белоруссию «союзником в прямом смысле»
Белоруссия является союзником России «в прямом смысле». Об этом он сообщил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Хочу отметить, что и так все хорошо известно. Но все-таки надо подчеркнуть, что Белоруссия является не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитываем интересы друг друга на протяжении предыдущих лет. Белоруссия является нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — сказал он.
Целью встречи Путин назвал необходимость «подвести итоги работы правительств и различных ведомств, в первую очередь в сфере экономики».
Сегодня, 19 декабря, Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом. В аэропорту его лично встретил Лукашенко.
В пресс-службе Кремля отмечали, что они обсудят «вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня». В пресс-службе Лукашенко отметили, что среди тем для обсуждения — импортозамещение.