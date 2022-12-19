Путин прибыл с визитом в Минск

Президент посетил Минск впервые с 2019 г. В повестке будет «вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, это интеграционная проблематика», сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «И конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тем, которые вокруг наших стран в обилии процветают».