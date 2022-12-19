Путин прибыл с визитом в Минск
Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где должна состояться его встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает агентство «БелТА».
«Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом. Самолет президента Российской Федерации приземлился в Национальном аэропорту "Минск". Российского гостя встречает президент Беларуси Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.
Президент посетил Минск впервые с 2019 г. В повестке будет «вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, это интеграционная проблематика», сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «И конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тем, которые вокруг наших стран в обилии процветают».
В ходе встречи лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе, отмечали в пресс-службе белорусского лидера.