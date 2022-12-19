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Путин прибыл с визитом в Минск

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Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где должна состояться его встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом. Самолет президента Российской Федерации приземлился в Национальном аэропорту "Минск". Российского гостя встречает президент Беларуси Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

Президент посетил Минск впервые с 2019 г. В повестке будет «вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, это интеграционная проблематика», сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «И конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тем, которые вокруг наших стран в обилии процветают».

В ходе встречи лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе, отмечали в пресс-службе белорусского лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных