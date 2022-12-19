Песков опроверг сообщения об обсуждении участия Белоруссии в СВО
Публикации западных СМИ о том, что президент России Владимир Путин приехал в Минск с целью обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопрос участия страны в специальной военной операции на Украине, являются глупыми и безосновательными. С таким сообщением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Относиться к этому как к абсолютно глупым, безосновательным размышлениям. Белоруссия является союзником и партнером номер один для России. Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции, поэтому никто никого не заставляет, все делают шаги, которые наилучшим образом соответствуют: а) интересам наших народов, б) интересам нашего Союзного государства», — сказал он.
Путин приедет сегодня, 19 декабря, в Минск с рабочим визитом. Он встретится с белорусским лидером. Ожидается, что они обсудят «вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня». В пресс-службе Лукашенко отметили, что среди тем для обсуждения — импортозамещение.
В предыдущий раз главы государств общались 2 декабря по телефону. Тогда в пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сфере, и договорились о продолжении личных контактов.
О планах встретиться с Путиным Лукашенко заявлял 28 ноября. Тогда он подчеркнул, что в ходе переговоров он планирует «продвинуться в плане импортозамещения». «Это самое главное для нас сейчас», — сообщил Лукашенко.