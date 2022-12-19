Песков опроверг сообщения об обсуждении участия Белоруссии в СВО

«Относиться к этому как к абсолютно глупым, безосновательным размышлениям. Белоруссия является союзником и партнером номер один для России. Именно с Белоруссией у нас наиболее продвинутый режим интеграции, поэтому никто никого не заставляет, все делают шаги, которые наилучшим образом соответствуют: а) интересам наших народов, б) интересам нашего Союзного государства», — сказал он.