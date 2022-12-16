Путин и Лукашенко встретятся в Минске 19 декабря
Президент России Владимир Путин приедет в Белоруссию с рабочим визитом, проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске 19 декабря Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Программа переговоров ожидается насыщенная. <...> главы государств в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение», — сказано в сообщении.
Ожидается, что Путин и Лукашенко также обсудят сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.
Уточняется, что лидеры стран сначала проведут переговоры в широком составе, в них примут участие в том числе члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. После этого Путин и Лукашенко обсудят вопросы один на один, после чего они выступят с заявлениями по итогам встречи на пресс-конференции.
В предыдущий раз главы государств общались 2 декабря по телефону. Тогда в пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проблематику дальнейшего развития связей в научной и образовательной сфере, и договорились о продолжении личных контактов.
О планах встретиться с Путиным Лукашенко заявлял 28 ноября. Тогда он подчеркнул, что в ходе переговоров он планирует «продвинуться в плане импортозамещения». «Это самое главное для нас сейчас», — сообщил Лукашенко.