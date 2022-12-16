Путин и Лукашенко встретятся в Минске 19 декабря

Уточняется, что лидеры стран сначала проведут переговоры в широком составе, в них примут участие в том числе члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. После этого Путин и Лукашенко обсудят вопросы один на один, после чего они выступят с заявлениями по итогам встречи на пресс-конференции.