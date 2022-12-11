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Сотрудничество России и Белоруссии в вопросах импортозамещения стало более плотным

Ведомости

Взаимодействие Белоруссии и России в рамках программ импортозамещения Союзного государства стало более плотным, заявил в интервью СТВ госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Очень важно, что сегодня куда более плотным стал почерк взаимодействия в рамках программ по импортозамещению. Программы импортозамещения будут реализовываться по очень широкому кругу востребованных направлений», – сказал он.

По словам Мезенцева, речь идет о машиностроении для энергетики и сельского хозяйства, автомобилестроении, взаимодействия в химической промышленности и в части замещения «недопоставок» продукции, связанных с санкционным давлением – в сфере микроэлектроники и в высокотехнологичных отраслях.

«В стратегическом плане сегодня Россия и Беларусь вновь и вновь подтверждают близость, стратегическое партнерство и глубинное, масштабное, многоэтапное, многогранное сотрудничество. Это не газетные, не телевизионные слова, не формулы», – сказал Мезенцев в ответ на вопрос о перспективах Союзного государства.

Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.

По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд, допускали в октябре в Минфине РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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