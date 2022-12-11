Сотрудничество России и Белоруссии в вопросах импортозамещения стало более плотным
Взаимодействие Белоруссии и России в рамках программ импортозамещения Союзного государства стало более плотным, заявил в интервью СТВ госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
«Очень важно, что сегодня куда более плотным стал почерк взаимодействия в рамках программ по импортозамещению. Программы импортозамещения будут реализовываться по очень широкому кругу востребованных направлений», – сказал он.
По словам Мезенцева, речь идет о машиностроении для энергетики и сельского хозяйства, автомобилестроении, взаимодействия в химической промышленности и в части замещения «недопоставок» продукции, связанных с санкционным давлением – в сфере микроэлектроники и в высокотехнологичных отраслях.
«В стратегическом плане сегодня Россия и Беларусь вновь и вновь подтверждают близость, стратегическое партнерство и глубинное, масштабное, многоэтапное, многогранное сотрудничество. Это не газетные, не телевизионные слова, не формулы», – сказал Мезенцев в ответ на вопрос о перспективах Союзного государства.
Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.
По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд, допускали в октябре в Минфине РФ.