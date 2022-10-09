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Экономика

В России допустили рост товарооборота с Белоруссией до $50 млрд к концу года

Ведомости

До конца 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд, сообщил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

«В январе — июле двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя — $22 млрд. К концу года мы можем выйти на $45-50 млрд. Это большие цифры. Столько у нас было с Украиной до 2014 г.», — сказал он.

Выполнены более половины из почти тысячи мероприятий в рамках реализации 28 союзных программ, которая рассчитана до конца 2023 г., отметил Полищук. В частности, стороны приняли «ключевые решения по гармонизации таможенного законодательства, внедрению единой системы администрирования косвенных налогов». 

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В МИДе считают, что выполнение союзных программ благоприятно скажется на финансовой устойчивости и экономической эффективности предприятий и благосостоянии граждан. 

Осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. В сентябре депутаты Госдумы ратифицировали договор России и Белоруссии о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в этой сфере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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