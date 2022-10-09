В России допустили рост товарооборота с Белоруссией до $50 млрд к концу года
До конца 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд, сообщил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.
«В январе — июле двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя — $22 млрд. К концу года мы можем выйти на $45-50 млрд. Это большие цифры. Столько у нас было с Украиной до 2014 г.», — сказал он.
Выполнены более половины из почти тысячи мероприятий в рамках реализации 28 союзных программ, которая рассчитана до конца 2023 г., отметил Полищук. В частности, стороны приняли «ключевые решения по гармонизации таможенного законодательства, внедрению единой системы администрирования косвенных налогов».
В МИДе считают, что выполнение союзных программ благоприятно скажется на финансовой устойчивости и экономической эффективности предприятий и благосостоянии граждан.
Осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. В сентябре депутаты Госдумы ратифицировали договор России и Белоруссии о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в этой сфере.