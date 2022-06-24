Минск хочет перенаправить около 20 млн тонн грузов на порты Санкт-Петербурга
Белоруссия хочет перенаправить на порты Санкт-Петербурга около 20 млн тонн грузов из-за санкционного давления западных стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«В плане давления Запада на Беларусь мы полностью хотим — миллионов 20 тонн [грузов] — переориентировать свои потоки на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», — сказал глава республики (цитата по ТАСС).
По словам Лукашенко, это создаст новые рабочие места в Санкт-Петербурге.
Кроме того, глава республики заявил о необходимости увеличить товарооборот между странами, «особенно учитывая поведение наших западных партнеров». По словам Лукашенко, товарооборот между Россией и Белоруссией растет ежегодно на 15%.
«Думаю, что в течение этого — будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества, на тот уровня развития Белоруссии и России, на который мы должны выйти. Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно, в экономике», — подчеркнул президент Белоруссии.