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Экономика

Минск хочет перенаправить около 20 млн тонн грузов на порты Санкт-Петербурга

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Белоруссия хочет перенаправить на порты Санкт-Петербурга около 20 млн тонн грузов из-за санкционного давления западных стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«В плане давления Запада на Беларусь мы полностью хотим — миллионов 20 тонн [грузов] — переориентировать свои потоки на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», — сказал глава республики (цитата по ТАСС).

По словам Лукашенко, это создаст новые рабочие места в Санкт-Петербурге.

Кроме того, глава республики заявил о необходимости увеличить товарооборот между странами, «особенно учитывая поведение наших западных партнеров». По словам Лукашенко, товарооборот между Россией и Белоруссией растет ежегодно на 15%.

«Думаю, что в течение этого — будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества, на тот уровня развития Белоруссии и России, на который мы должны выйти. Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно, в экономике», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее РЖД сообщили о приостановке погрузки отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу. В компании пояснили, что ограничения в отношении Польши действуют с 23 июня и до отмены. «Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — добавили в РЖД.

Ранее по теме: РЖД приостановили транзит части грузов через Белоруссию в Польшу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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