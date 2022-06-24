Минск хочет перенаправить около 20 млн тонн грузов на порты Санкт-Петербурга

«В плане давления Запада на Беларусь мы полностью хотим — миллионов 20 тонн [грузов] — переориентировать свои потоки на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», — сказал глава республики (цитата по ТАСС).