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РЖД приостановили транзит части грузов через Белоруссию в Польшу

Ведомости

РЖД приостановили погрузку отдельных грузов, идущих транзитом через Белоруссию в Польшу, сообщил «Интерфаксу» представитель компании.

В компании пояснили, что ограничения в отношении Польши действуют с 23 июня и до отмены. «Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — добавили в РЖД.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.

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МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия скоро даст ответ на решение Литвы и жители этой страны почувствуют на себе его последствия. В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию.

Однако затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но лишь намерен предотвратить нарушение санкций. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил отмену Литвой введенных ею ограничений на транзит. Алиханов в тот же день заявил, что власти региона рассчитывают совместно с МИД России на возможность добиться от Евросоюза внесения поправки в свои пакеты санкций против России и исключения из них ограничения на транзит в регион грузов из других субъектов страны.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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