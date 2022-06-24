РЖД приостановили транзит части грузов через Белоруссию в Польшу
В компании пояснили, что ограничения в отношении Польши действуют с 23 июня и до отмены. «Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — добавили в РЖД.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия скоро даст ответ на решение Литвы и жители этой страны почувствуют на себе его последствия. В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию.
Однако затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но лишь намерен предотвратить нарушение санкций. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил отмену Литвой введенных ею ограничений на транзит. Алиханов в тот же день заявил, что власти региона рассчитывают совместно с МИД России на возможность добиться от Евросоюза внесения поправки в свои пакеты санкций против России и исключения из них ограничения на транзит в регион грузов из других субъектов страны.