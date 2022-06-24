РЖД приостановили транзит части грузов через Белоруссию в Польшу

Однако затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но лишь намерен предотвратить нарушение санкций. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил отмену Литвой введенных ею ограничений на транзит. Алиханов в тот же день заявил, что власти региона рассчитывают совместно с МИД России на возможность добиться от Евросоюза внесения поправки в свои пакеты санкций против России и исключения из них ограничения на транзит в регион грузов из других субъектов страны.