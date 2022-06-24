Песков допустил отмену Литвой решения об ограничении транзита в Калининград

По его словам, Москва в этой ситуации настроена решительно, но не спешит принимать решения. Песков отметил, что сейчас власти России анализируют происходящее и через МИД доводят свою позицию коллегам из других стран. Москве нужно время для анализа ситуации, а также время нужно ее оппонентам, чтобы понять, что нужно что-то делать для урегулирования ситуации, добавил он. «Здесь наша правота абсолютна», — заявил Песков.