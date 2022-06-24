Песков допустил отмену Литвой решения об ограничении транзита в Калининград
Кремль не исключил, что власти Литвы могут снять ограничение транзита в Калининградскую область, однако готовиться нужно к худшему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).
По его словам, Москва в этой ситуации настроена решительно, но не спешит принимать решения. Песков отметил, что сейчас власти России анализируют происходящее и через МИД доводят свою позицию коллегам из других стран. Москве нужно время для анализа ситуации, а также время нужно ее оппонентам, чтобы понять, что нужно что-то делать для урегулирования ситуации, добавил он. «Здесь наша правота абсолютна», — заявил Песков.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия скоро даст ответ на решение Литвы, и жители этой страны почувствуют на себе его последствия.
В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но намерен предотвратить нарушение санкций.