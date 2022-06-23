Боррель объяснил транзитную блокаду Калининграда борьбой с обходом санкций

«Ситуация с Калининградом – это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – подчеркнул Боррель.