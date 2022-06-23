Боррель объяснил транзитную блокаду Калининграда борьбой с обходом санкций
Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградской областью и другими российскими регионами, он намеревается предотвратить нарушение санкционного режима, заявил во время выступления в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.
«Ситуация с Калининградом – это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – подчеркнул Боррель.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали от 30 до 50% грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона. Позже Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров на грузовой автомобильный транзит.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве в свою очередь заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.