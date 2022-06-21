Алиханов предупредил о последствиях для Прибалтики из-за ограничения транзита

Ранее сегодня Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит. «Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — сообщили в пресс-службе российского региона.