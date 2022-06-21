Алиханов предупредил о последствиях для Прибалтики из-за ограничения транзита
Ответные меры на решение Литвы по ограничению транзита российских товаров в Калининградскую область будут иметь серьезные последствия для экономик стран Прибалтики, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
«Предложения относительно возможных ответных мер [Литве] нами уже формируются, и мы федеральным наши коллегам их обязательно направим. На этой неделе договорились это сделать», — отметил Алиханов (цитата по ТАСС).
По его словам, ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, «если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей».
Ранее сегодня Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит. «Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — сообщили в пресс-службе российского региона.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попало около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве, в свою очередь, заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.