Алиханов рассказал о мерах по обходу транзитной блокады Калининградской области
Транзитная блокада Калининградской области, организованная властями Литвы, не помешает перевозить товары между регионом и другими субъектами России, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
По его словам, уже нашлась компания, которая заявила о готовности нарастить транзит товаров между Калининградской областью и другими российскими регионами, выделив для этого дополнительные суда. Он также пояснил, что часть товаров, которая раньше ввозилась в Калининград паромом, но не попавшая под новые ограничения, будет поставляться железнодорожным транспортом, а освободившиеся паромные мощности будут использоваться для транспортировки «санкционной» продукции.
«У нас уже есть компания, которая готова 25 числа, в эту пятницу, отправлять новое судно, это пятое судно уже будет на линии, правда эта линия не из Усть-Луги, а из порта Бронка, это порт Санкт-Петербурга, которое будет доставлять грузы не только в Балтийск, но и непосредственно в Калининград, будет загружать мощности калининградского морского торгового порта, и, возможно, рыбного порта», — заявил он.
«Только у этой компании уже есть, по их оценкам, дополнительно 5-6 судов, которые помимо этого судна, которое в пятницу у нас выходит, они готовы предоставить нам... Этого более чем достаточно, даже много, я бы сказал, потому что часть товаров, которые не попали в санкции, они сейчас ввозятся паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию», — добавил Алиханов, подчеркнув, что никакого дефицита товаров в регионе не будет.
Также губернатор отметил, что ограничение транзита является незаконным, и что российские власти, включая МИД, принимают меры для того, чтобы добиться его отмены.
17 июня Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Литвы «беспрецедентными». По его словам, сложившаяся ситуация требует «глубокого анализа» перед принятием каких-либо мер.