Алиханов рассказал о мерах по обходу транзитной блокады Калининградской области

«Только у этой компании уже есть, по их оценкам, дополнительно 5-6 судов, которые помимо этого судна, которое в пятницу у нас выходит, они готовы предоставить нам... Этого более чем достаточно, даже много, я бы сказал, потому что часть товаров, которые не попали в санкции, они сейчас ввозятся паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию», — добавил Алиханов, подчеркнув, что никакого дефицита товаров в регионе не будет.