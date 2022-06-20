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Временную поверенную в делах Литвы в России вызвали в МИД

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МИД России выразил протест временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене в связи с запретом на транзит ряда грузов через территорию Литвы в Калининградскую область, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — говорится в сообщении МИДа.

В министерстве также отметили, что действия литовской стороны нарушают международно-правовые обязательства республики, прежде всего Совместное заявление России и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 г. В МИДе также отметили, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

17 июня губернатор Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал шаг действия Литвы «беспрецедентными». По его словам, сложившаяся ситуация требует «глубокого анализа» перед принятием каких-либо мер.

Ранее по теме: Песков назвал беспрецедентным решение Литвы ограничить транзит в Калининград

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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