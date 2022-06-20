Временную поверенную в делах Литвы в России вызвали в МИД

В министерстве также отметили, что действия литовской стороны нарушают международно-правовые обязательства республики, прежде всего Совместное заявление России и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 г. В МИДе также отметили, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.