Песков назвал беспрецедентным решение Литвы ограничить транзит в Калининград
Ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, — это беспрецедентное решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Решение это действительно беспрецедентное, это нарушение всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением ЕС — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — отметил представитель Кремля. По его словам, сложившаяся ситуация требует «глубокого анализа» перед принятием каких-либо мер.
17 июня губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда.
Ранее сегодня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жёстких и абсолютно обоснованных действий со стороны России. «Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
После начала спецоперации на Украине из-за закрытого неба усложнились связи Калининградской области с «материковой» Россией – страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, что существенно увеличило время полетов до региона. С 8 апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. В рамках санкций наложен запрет на автомобильные грузоперевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитные. Транспорт с российскими и белорусскими регистрационными знаками не может перевозить грузы по территории ЕС, открытым осталось автодорожное сообщение для гуманитарных целей.