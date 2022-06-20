Песков назвал беспрецедентным решение Литвы ограничить транзит в Калининград

После начала спецоперации на Украине из-за закрытого неба усложнились связи Калининградской области с «материковой» Россией – страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, что существенно увеличило время полетов до региона. С 8 апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. В рамках санкций наложен запрет на автомобильные грузоперевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитные. Транспорт с российскими и белорусскими регистрационными знаками не может перевозить грузы по территории ЕС, открытым осталось автодорожное сообщение для гуманитарных целей.