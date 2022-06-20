Газета
Политика

Песков назвал беспрецедентным решение Литвы ограничить транзит в Калининград

Ведомости

Ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, — это беспрецедентное решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение это действительно беспрецедентное, это нарушение всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением ЕС — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — отметил представитель Кремля. По его словам, сложившаяся ситуация требует «глубокого анализа» перед принятием каких-либо мер.

17 июня губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда.

Ранее сегодня председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жёстких и абсолютно обоснованных действий со стороны России. «Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

После начала спецоперации на Украине из-за закрытого неба усложнились связи Калининградской области с «материковой» Россией – страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, что существенно увеличило время полетов до региона. С 8 апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. В рамках санкций наложен запрет на автомобильные грузоперевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитные. Транспорт с российскими и белорусскими регистрационными знаками не может перевозить грузы по территории ЕС, открытым осталось автодорожное сообщение для гуманитарных целей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных