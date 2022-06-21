Патрушев пообещал скорый ответ на ограничение транзита в Калининград через Литву
Власти России в ближайшее время ответят на решение Литвы ограничить транзит товаров в Калининградскую область, жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности на Северо-Западе России.
«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — подчеркнул Патрушев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, этот пример показывает, что нельзя доверять ни устным, ни письменным заявлениям Запада.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В МИДе также отметили, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие действия «беспрецедентными» и заявил о необходимости глубоко проанализировать ситуацию, прежде чем принимать меры.
В МИД Литвы заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.