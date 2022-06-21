Патрушев пообещал скорый ответ на ограничение транзита в Калининград через Литву

МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В МИДе также отметили, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие действия «беспрецедентными» и заявил о необходимости глубоко проанализировать ситуацию, прежде чем принимать меры.