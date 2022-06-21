МИД России потребовал от посла ЕС восстановления калининградского транзита
Министерство иностранных дел России потребовало от главы представительства Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера восстановления ограниченного с литовской стороны грузового транзита между Калининградской областью и остальной Россией, сообщили в МИДе.
Эдереру был заявлен решительный протест. «Указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности. Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры», – сказано в сообщении министерства.
После встречи в МИД России Эдерер сообщил, что он попросил российскую сторону не обострять ситуацию. «Я также обратился с просьбой к российской стороне оставаться спокойными, не обострять ситуацию ни на словах, ни на деле и разрешить эту ситуацию дипломатическим путем», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций Евросоюза. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, и продукция, которую поставлял субъект. В МИД Литвы заявили, что страна всего лишь соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.
В российском МИДе ранее подчеркивали, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.