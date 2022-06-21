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МИД России потребовал от посла ЕС восстановления калининградского транзита

Ведомости

Министерство иностранных дел России потребовало от главы представительства Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера восстановления ограниченного с литовской стороны грузового транзита между Калининградской областью и остальной Россией, сообщили в МИДе.

Эдереру был заявлен решительный протест. «Указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности. Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры», – сказано в сообщении министерства.

После встречи в МИД России Эдерер сообщил, что он попросил российскую сторону не обострять ситуацию. «Я также обратился с просьбой к российской стороне оставаться спокойными, не обострять ситуацию ни на словах, ни на деле и разрешить эту ситуацию дипломатическим путем», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций Евросоюза. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, и продукция, которую поставлял субъект. В МИД Литвы заявили, что страна всего лишь соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.

В российском МИДе ранее подчеркивали, что если грузовой транзит не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных