МИД России потребовал от посла ЕС восстановления калининградского транзита

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций Евросоюза. Под запрет попали около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, и продукция, которую поставлял субъект. В МИД Литвы заявили, что страна всего лишь соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.