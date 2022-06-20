МИД Литвы объяснил ограничение транзита в Калининград соблюдением санкций ЕС

В министерстве отметили, что Литва последовательно соблюдает режим санкций ЕС, у ограничений есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу. Помимо этого в четвертом пакете европейских санкций предусмотрено, что 17 июня 2022 г. окончательно вступает в силу ограничительные меры в отношении импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию союза.