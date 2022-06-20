МИД Литвы объяснил ограничение транзита в Калининград соблюдением санкций ЕС
Литва соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию, следует из заявления МИДа республики по итогам встречи с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем. В российское внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.
«Через территорию Литвы и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций ЕС, в Калининградскую область и из нее. В отношении этого транзита Литва не ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Литва последовательно соблюдает режим санкций ЕС, у ограничений есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу. Помимо этого в четвертом пакете европейских санкций предусмотрено, что 17 июня 2022 г. окончательно вступает в силу ограничительные меры в отношении импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию союза.
17 июня губернатор Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал действия Литвы «беспрецедентными». По его словам, сложившаяся ситуация требует «глубокого анализа» перед принятием каких-либо мер.