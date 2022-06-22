Захарова заявила о «практических» мерах в ответ на ограничение транзита в Калининград

«Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло. Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).