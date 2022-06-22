Захарова заявила о «практических» мерах в ответ на ограничение транзита в Калининград
Ответные меры России на частичный запрет российского транзита через Литву в Калининград будут практическими, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло. Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).
По ее словам, возможные ответные меры прорабатываются в межведомственном формате. «Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заключила дипломат.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попало около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона. Накануне литовская сторона также распространила ограничения на перевозки санкционных товаров на грузовой автомобильный транзит.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве, в свою очередь, заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.