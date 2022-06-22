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Каким будет ответ Литве за нарушенный транзит в Калининград

Скорее всего, российские меры также ударят по транспортной отрасли
Илья Лакстыгал
Если Россия запретит транзит через Калининград, Литва понесет экономические потери / Михаил Голенков / РИА Новости

Российские власти обсуждают ответ Литве в связи с запретом транзита ряда товаров через свою территорию под предлогом выполнения санкций Евросоюза (ЕС). Об этом днем 22 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 21 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

Есть три ступени ответа России на ограничения транзита через Калининград – по мере эскалации ситуации это будут экономические, политические и военные меры, считает эксперт аналитического центра «Валдай» Александр Носович. Скорее всего, главным ответом будет симметричное ограничение транзита Литве. Перевозки между Прибалтикой и ЕС, в том числе и Польшей, с которой у Литвы есть граница, идут и по железной дороге через российский эксклав. На КПП «Черняховск» находится пункт смены колеи с европейской (у Калининградской области она общая со странами Прибалтики – 1520 мм), говорит Носович. Если Россия запретит транзит через Калининград, Литва понесет экономические потери. Может быть избран пропорциональный вариант, адекватный половине номенклатуры транзита, запрещенного Литвой. В таком случае в первую очередь может быть приостановлен транзит удобрений, а также нефтепродуктов со стороны основной территории ЕС. Несмотря на то что Литва формально отказалась от российских нефтепродуктов, ее Мажейкяйский НПЗ (по совместительству крупнейший налогоплательщик страны) работает на сырье, доставляемом из Польши через Калининградскую область, напоминает Носович. Запрет нефтяного транзита из Польши в Литву станет серьезным ударом по бюджету Литвы, уверен эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных