Каким будет ответ Литве за нарушенный транзит в Калининград

Есть три ступени ответа России на ограничения транзита через Калининград – по мере эскалации ситуации это будут экономические, политические и военные меры, считает эксперт аналитического центра «Валдай» Александр Носович. Скорее всего, главным ответом будет симметричное ограничение транзита Литве. Перевозки между Прибалтикой и ЕС, в том числе и Польшей, с которой у Литвы есть граница, идут и по железной дороге через российский эксклав. На КПП «Черняховск» находится пункт смены колеи с европейской (у Калининградской области она общая со странами Прибалтики – 1520 мм), говорит Носович. Если Россия запретит транзит через Калининград, Литва понесет экономические потери. Может быть избран пропорциональный вариант, адекватный половине номенклатуры транзита, запрещенного Литвой. В таком случае в первую очередь может быть приостановлен транзит удобрений, а также нефтепродуктов со стороны основной территории ЕС. Несмотря на то что Литва формально отказалась от российских нефтепродуктов, ее Мажейкяйский НПЗ (по совместительству крупнейший налогоплательщик страны) работает на сырье, доставляемом из Польши через Калининградскую область, напоминает Носович. Запрет нефтяного транзита из Польши в Литву станет серьезным ударом по бюджету Литвы, уверен эксперт.