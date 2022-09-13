Госдума ратифицировала договор о сотрудничестве в таможенной сфере с Белоруссией
Депутаты Госдумы на первом заседании осенней сессии ратифицировали договор России и Белоруссии о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в этой сфере, сообщается на сайте «Дума-ТВ».
Документ был внесен в нижнюю палату парламента в начале июля правительством России. Сам договор был подписан 28 февраля 2022 г. в Москве и 4 марта в Минске. Документ предполагает сотрудничество между таможенными службами России и Белоруссии в создании межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками в структуре таможенного комитета Союзного государства, обмен сведениями, совместный таможенный контроль и мониторинг таможенных операций и др. Межгосударственный центр будет определять объекты совместного таможенного контроля, инициировать проведение совместных мероприятий для созданных мобильных групп.
Ранее правительство России одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, которое будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства двух стран.
Осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.