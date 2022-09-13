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Госдума ратифицировала договор о сотрудничестве в таможенной сфере с Белоруссией

Ведомости

Депутаты Госдумы на первом заседании осенней сессии ратифицировали договор России и Белоруссии о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в этой сфере, сообщается на сайте «Дума-ТВ».

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в начале июля правительством России. Сам договор был подписан 28 февраля 2022 г. в Москве и 4 марта в Минске. Документ предполагает сотрудничество между таможенными службами России и Белоруссии в создании межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками в структуре таможенного комитета Союзного государства, обмен сведениями, совместный таможенный контроль и мониторинг таможенных операций и др. Межгосударственный центр будет определять объекты совместного таможенного контроля, инициировать проведение совместных мероприятий для созданных мобильных групп.

Ранее правительство России одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, которое будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства двух стран.

Осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных