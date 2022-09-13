Госдума ратифицировала договор о сотрудничестве в таможенной сфере с Белоруссией

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в начале июля правительством России. Сам договор был подписан 28 февраля 2022 г. в Москве и 4 марта в Минске. Документ предполагает сотрудничество между таможенными службами России и Белоруссии в создании межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками в структуре таможенного комитета Союзного государства, обмен сведениями, совместный таможенный контроль и мониторинг таможенных операций и др. Межгосударственный центр будет определять объекты совместного таможенного контроля, инициировать проведение совместных мероприятий для созданных мобильных групп.