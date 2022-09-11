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Кабмин одобрил проект соглашения с Белоруссией о единых правилах конкуренции

Ведомости

Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, сообщили в пресс-службе кабмина. Ожидается, что соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства двух стран.

Распоряжение, которое утверждает согласованный для подписания вариант документа, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Главной целью документа называется «создание организационных и правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков государств – членов Союзного государства». 

Соглашение предписывает властям России и Белоруссии «пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях». Отмечается, что работа ведется в рамках реализации 28 союзных программ, утвержденных в прошлом году. 

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«Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Белоруссии», – цитирует кабмин зампредседателя правительства Алексея Оверчука.

Осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.

Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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