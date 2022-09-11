Кабмин одобрил проект соглашения с Белоруссией о единых правилах конкуренции
Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции, сообщили в пресс-службе кабмина. Ожидается, что соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства двух стран.
Распоряжение, которое утверждает согласованный для подписания вариант документа, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Главной целью документа называется «создание организационных и правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков государств – членов Союзного государства».
Соглашение предписывает властям России и Белоруссии «пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях». Отмечается, что работа ведется в рамках реализации 28 союзных программ, утвержденных в прошлом году.
«Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Белоруссии», – цитирует кабмин зампредседателя правительства Алексея Оверчука.
Осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.
Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.