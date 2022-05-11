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Россия и Белоруссия подписали соглашение об оплате газа в российских рублях

Ведомости

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали изменения в межправсоглашения по поставкам природного газа в Белоруссию. В том числе там предусмотрен переход на оплату в российских рублях и определены условия формирования цены на газ с апреля и до конца 2022 г. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

В начале апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия планирует рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в рублях уже в этом году, так как для Минска это экономически выгодно.

Еще осенью прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.

Вопрос оплаты газа в рублях поднимался также на фоне санкций западных стран в отношении России из-за проведения военной спецоперации на Украине. Согласно укажу президента России, с 1 апреля все недружественные страны должны платить за поставки газа в рублях. В рамках нового механизма иностранные компании должны перевести деньги в долларах или евро на валютный счет в Газпромбанке, затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их «Газпрому».

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Германия, Франция и ряд других стран высказываются против оплаты за газ в рублях. В то же время Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов, четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях. Пока официально единственная страна Евросоюза, поддержавшая новую схему расчета, — это Венгрия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных