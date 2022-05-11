Россия и Белоруссия подписали соглашение об оплате газа в российских рублях

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Германия, Франция и ряд других стран высказываются против оплаты за газ в рублях. В то же время Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что десять европейских покупателей газа уже открыли счета в Газпромбанке для рублевых расчетов, четыре покупателя оплатили поставки на новых условиях. Пока официально единственная страна Евросоюза, поддержавшая новую схему расчета, — это Венгрия.