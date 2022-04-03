В Белоруссии сообщили о планах платить за газ из России в рублях
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что страна будет рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в рублях уже в 2022 г. По его словам, Минск добивался отвязки расчетов от доллара очень долго.
Решение не связано с требованием России об оплате поставок газа в рублях, которое коснулось стран из списка недружественных государств, отметил Головченко. Для Белоруссии, по его словам, вариант оплаты в рублях является экономически выгодным.
«Идет глобальная перестройка мирового финансового порядка. На мой взгляд, это можно назвать периодом самоубийства доллара. Последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать. Это шанс для мира уйти от гегемонии доллара», — передает также слова премьер-министра агентство «БелТА».
4 ноября 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию.
Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. Все 28 союзных программ президенты согласовали 9 сентября. Позже программы были опубликованы на сайте правительства. Из документа следует, что они направлены на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.