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Экономика

В Белоруссии сообщили о планах платить за газ из России в рублях

Ведомости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что страна будет рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в рублях уже в 2022 г. По его словам, Минск добивался отвязки расчетов от доллара очень долго.

«В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях», — сказал Головченко (цитата по РБК). 

Решение не связано с требованием России об оплате поставок газа в рублях, которое коснулось стран из списка недружественных государств, отметил Головченко. Для Белоруссии, по его словам, вариант оплаты в рублях является экономически выгодным.

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«Идет глобальная перестройка мирового финансового порядка. На мой взгляд, это можно назвать периодом самоубийства доллара. Последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать. Это шанс для мира уйти от гегемонии доллара», — передает также слова премьер-министра агентство «БелТА».

4 ноября 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию.

Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. Все 28 союзных программ президенты согласовали 9 сентября. Позже программы были опубликованы на сайте правительства. Из документа следует, что они направлены на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных