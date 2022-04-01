Песков назвал условия отмены решения Путина об оплате газа в рублях

При этом Песков подчеркнул, что из указа Путина не следует, что с 1 апреля будут отключаться поставки газа в случае отсутствия подтверждения от контрагентов из недружественных стран об оплате в рублях. «Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а должна осуществляться в конце — второй половине апреля или даже в начале мая. Вот, собственно, корпорация будет работать со своими покупателями», — сказал Песков, добавив, что за разъяснением нюансов необходимо обращаться к «Газпрому».