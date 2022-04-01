Песков назвал условия отмены решения Путина об оплате газа в рублях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте решения Владимира Путина об оплате поставок российского газа в недружественные страны в рублях заявил, что оно может быть отменено в случае «наступления иных условий». По его словам, в этом вопросе «нет ничего железобетонного».
«Безусловно. Если наступят иные условия», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, возможно ли отменить решение президента об оплате газа в рублях при каких-то условиях. «То есть здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — добавил он.
При этом Песков подчеркнул, что из указа Путина не следует, что с 1 апреля будут отключаться поставки газа в случае отсутствия подтверждения от контрагентов из недружественных стран об оплате в рублях. «Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, а должна осуществляться в конце — второй половине апреля или даже в начале мая. Вот, собственно, корпорация будет работать со своими покупателями», — сказал Песков, добавив, что за разъяснением нюансов необходимо обращаться к «Газпрому».
Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Согласно документу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.
В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Владимир Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение Путина попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях.