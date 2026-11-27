«Украина – это руки. А кто крышует Украину? За этим стоит глобальный бизнес. И Microsoft, и Apple, и Google – все эти крупные IT-гиганты участвуют в этом бизнесе. Особенно если говорить об украинских кол-центрах, которые продолжают действовать», – сказал дипломат.