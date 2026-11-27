МИД: западные IT-гиганты прикрывают украинских хакеров и кол-центры
Западные IT-гиганты являются «крышей» украинских хакеров и кол-центров, задействованных в атаках против России. Об этом замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин заявил ТАСС на IX Медиафоруме в Смоленске.
«Украина – это руки. А кто крышует Украину? За этим стоит глобальный бизнес. И Microsoft, и Apple, и Google – все эти крупные IT-гиганты участвуют в этом бизнесе. Особенно если говорить об украинских кол-центрах, которые продолжают действовать», – сказал дипломат.
По его словам, несмотря на непрекращающиеся атаки, российская система противодействия работает хорошо – благодаря Минцифры, спецслужбам и партнерству государства с частным сектором.
20 ноября в генпрокуратуре Украины сообщили, что транснациональная сеть мошеннических кол-центров на территории страны, связанная с криминальным картелем «Химпром», обманывала граждан стран Евросоюза. Участники сети задержаны, пишет ТАСС. Сеть раскрыли благодаря международной операции совместно с правоохранителями Чехии, Латвии и Литвы. Обвинение предъявили 16 лицам, четверо из них находятся в международном розыске. По запросам была обеспечена экстрадиция 39 человек.