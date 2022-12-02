Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Сегодня утром два президента провели телефонный разговор», – приводит его слова ТАСС.
Так Песков прокомментировал сообщение близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала «Пул первого» о разговоре. Какие-либо подробности переговоров не приводятся.
Ранее 28 ноября Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться Путиным. Белорусский президент отметил, что текущие трудности в экономике России и Белоруссии «преодолимы». Однако существует «определенное торможение», заявил Лукашенко. По его словам, это связано с бюрократическими моментами. Президент Белоруссии сказал, что все эти вопросы, включая импортозамещение, планирует обсудить с Путиным.
В последний раз Путин и Лукашенко говорили по телефону 9 ноября. Тогда стороны обсудили белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и график встреч до конца этого года. Во второй половине ноября Путин и Лукашенко виделись на прошлой неделе в Ереване, где прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако об отдельной встречи Путина и Лукашенко не сообщалось.
Очная встреча двух президентов в последний раз состоялась 26 сентября в Сочи.
10 октября Лукашенко договорился с российским коллегой о развертывании совместной региональной группировки войск. Белорусский президент поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 17 октября совместная группировка приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.
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