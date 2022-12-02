Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

В последний раз Путин и Лукашенко говорили по телефону 9 ноября. Тогда стороны обсудили белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и график встреч до конца этого года. Во второй половине ноября Путин и Лукашенко виделись на прошлой неделе в Ереване, где прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако об отдельной встречи Путина и Лукашенко не сообщалось.