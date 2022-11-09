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Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящее заседание ОДКБ, передает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

«Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону. Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ, белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, график встреч до конца этого года», — говорится в сообщении.

10 октября Лукашенко договорился с российским коллегой о развертывании совместной региональной группировки войск. Белорусский президент поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.

17 октября совместная группировка приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных