Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящее заседание ОДКБ, передает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».
«Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону. Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ, белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, график встреч до конца этого года», — говорится в сообщении.
10 октября Лукашенко договорился с российским коллегой о развертывании совместной региональной группировки войск. Белорусский президент поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
17 октября совместная группировка приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса