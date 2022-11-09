Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящее заседание ОДКБ

«Лукашенко и Путин накануне вечером поговорили по телефону. Что обсуждали президенты: вопросы предстоящего заседания ОДКБ, белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, график встреч до конца этого года», — говорится в сообщении.