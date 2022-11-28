Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает «БелТА».
«В ближайшее время встретимся с Президентом России <...> Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас», — сказал Лукашенко в ходе встречи с Кожемяко, отметив, что для реализации целей понадобится «немного времени».
Белорусский президент отметил, что текущие трудности в экономике России и Белоруссии «преодолимы». Однако существует «определенное торможение», заявил Лукашенко. По его словам, это связано с бюрократическими моментами. Президент Белоруссии сказал, что все эти вопросы, включая импортозамещение, планирует обсудить с Путиным.
В последний раз два президента виделись на прошлой неделе в Ереване, где прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако об отдельной встречи Путина и Лукашенко не сообщалось.
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