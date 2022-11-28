Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным

«В ближайшее время встретимся с Президентом России <...> Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас», — сказал Лукашенко в ходе встречи с Кожемяко, отметив, что для реализации целей понадобится «немного времени».