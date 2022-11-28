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Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает «БелТА».

«В ближайшее время встретимся с Президентом России <...> Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас», — сказал Лукашенко в ходе встречи с Кожемяко, отметив, что для реализации целей понадобится «немного времени».

Белорусский президент отметил, что текущие трудности в экономике России и Белоруссии «преодолимы». Однако существует «определенное торможение», заявил Лукашенко. По его словам, это связано с бюрократическими моментами. Президент Белоруссии сказал, что все эти вопросы, включая импортозамещение, планирует обсудить с Путиным.

В последний раз два президента виделись на прошлой неделе в Ереване, где прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако об отдельной встречи Путина и Лукашенко не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных