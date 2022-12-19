Путин впервые за три года посетит Белоруссию

Путин впервые за три года посетит БелоруссиюВстреча с Александром Лукашенко продемонстрирует особые отношения Минска и Москвы
Президент России Владимир Путин 19 декабря впервые с 2019 г. посетит Минск, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В повестке будет «вся палитра наших двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, это интеграционная проблематика», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «И конечно, разговор по региональным и международным проблемам, в том числе тем, которые вокруг наших стран в обилии процветают».
В тот же день, 16 декабря, Лукашенко заявил, что при формировании единого рынка газа в рамках Союзного государства Белоруссии и России, что является одной из программ интеграции, утвержденной в ноябре 2021 г., возникли проблемы, в частности, сорваны сроки реализации мероприятий. «Предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» – сказал Лукашенко. Он отметил, что от цен на энергоресурсы зависит конкурентоспособность экономики страны, в связи с этим вопросы ценообразования в рамках реализации союзных программ стоят на первом месте. По словам Лукашенко, экономические вопросы станут главной темой встречи с Путиным.
Нельзя отрицать и символическое, и политическое значение первой за три года поездки Путина в Белоруссию: это редкий тип визита, когда президент России приезжает к друзьям и очевидным союзникам, и даже поездку в Казахстан не стоит ставить рядом, отмечает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. То, что встреча происходит именно на белорусской территории после череды визитов Лукашенко в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, важно для того, чтобы у Минска не складывалось ощущение того, что он всего лишь «младший партнер», который добивается исключительно новых преференций от российского руководства, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Сотрудничество выстраивается на равных, по крайней мере в символическом отношении, замечает эксперт.
По мнению Межевича, визит Путина – демонстрация особых отношений Минска и Москвы и в его рамках будет обсуждаться не только график интеграции в газовой сфере, на который пожаловался Лукашенко и потребовал найти ответственных, но и, очевидно, вопросы аграрной, промышленной, энергетической и прочей экономической интеграции, валютных курсов. Очевидно, визит такого уровня потребовался, чтобы ускорить интеграционные процессы, считает эксперт, добавляя, что наверняка Лукашенко воспользуется приездом Путина, чтобы назвать российскому лидеру проблемные секторы и ответственных, по его мнению, в российском руководстве.
То, что Лукашенко упомянул именно о срыве сроков формирования единого газового рынка, говорит о его озабоченности задачей выравнять цены на топливо в двух странах (согласно договоренностям с «Газпромом», в 2022 г. 1000 куб. газа для Белоруссии стоит $128,52), говорит Межевич. Но если выравнивать цены на газ, то следует выравнивать и всю систему ценообразования, а для этого нужны более глобальные меры, выстраивание вертикальных холдингов, которые бы позволяли нивелировать различия цен на газ, считает эксперт. Требование Лукашенко ускорить форми рование единого рынка газа и выравнять цены на него логично, если помнить, что Россия и Белоруссия имеют общее таможенное пространство, отмечает Офицеров-Бельский.
Во время визита будут также обсуждаться и вопросы региональной безопасности и совместной военной группировки, развернутой в октябре, считает Межевич. Но это не значит, что войска в Белоруссии обязательно используют для боевых действий, говорит эксперт. Скорее группировка будет продолжать выполнять задачи защиты, считает Межевич.
Вопросы безопасности в повестке визита Путина в Минск будут обсуждаться, но не имеют приоритетного значения, согласен Офицеров-Бельский. Другое дело, что международная тематика будет затронута, в особенности в контексте не только двусторонних отношений, но и членства Минска в международных организациях, в частности СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также перспектив членства страны в ШОС. К ускорению вступления Белоруссии в ШОС 14 декабря призвал премьер-министр страны Роман Головченко.