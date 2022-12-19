Путин впервые за три года посетит Белоруссию

В тот же день, 16 декабря, Лукашенко заявил, что при формировании единого рынка газа в рамках Союзного государства Белоруссии и России, что является одной из программ интеграции, утвержденной в ноябре 2021 г., возникли проблемы, в частности, сорваны сроки реализации мероприятий. «Предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?» – сказал Лукашенко. Он отметил, что от цен на энергоресурсы зависит конкурентоспособность экономики страны, в связи с этим вопросы ценообразования в рамках реализации союзных программ стоят на первом месте. По словам Лукашенко, экономические вопросы станут главной темой встречи с Путиным.