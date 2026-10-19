Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,364-0,77%CHMK3 175-0,63%CHKZ15 050+0,33%IMOEX2 452,27+1,08%RTSI923,87+1,08%RGBI111,78-0,09%RGBITR771,44+0,02%
Главная / Политика /

В Кремле назвали причины изменений в российском правительстве

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кадровые перестановки в российском правительстве являются нормальным процессом, а усиление роли Минфина связано с необходимостью поддержания макроэкономической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ротационные процессы в правительстве – это абсолютно нормальное явление», – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Минфин играет критически важную роль в любой стране. По его словам, в нынешних экономических условиях значение ведомства возрастает из-за необходимости обеспечивать макроэкономическую стабильность и бюджетную дисциплину. Он добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин продолжает инициировать кадровые изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабинета министров.

19 октября Мишустин представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам. Глава государства поддержал инициативы премьер-министра, сообщил Песков.

Позднее председатель правительства направил в Госдуму пять кандидатур. В частности, действующий министр финансов Антон Силуанов предложен на новую должность вице-премьера – главы Минфина.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков объяснил создание совмещенной должности усилением внешнего давления и необходимостью обеспечить финансовую устойчивость, сбалансированность бюджета и эффективность государственных расходов. Силуанов при этом продолжит курировать финансовый блок правительства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её