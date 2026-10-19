В Кремле назвали причины изменений в российском правительстве

Песков подчеркнул, что Минфин играет критически важную роль в любой стране. По его словам, в нынешних экономических условиях значение ведомства возрастает из-за необходимости обеспечивать макроэкономическую стабильность и бюджетную дисциплину. Он добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин продолжает инициировать кадровые изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабинета министров.