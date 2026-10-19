В Кремле назвали причины изменений в российском правительстве
Кадровые перестановки в российском правительстве являются нормальным процессом, а усиление роли Минфина связано с необходимостью поддержания макроэкономической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ротационные процессы в правительстве – это абсолютно нормальное явление», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Минфин играет критически важную роль в любой стране. По его словам, в нынешних экономических условиях значение ведомства возрастает из-за необходимости обеспечивать макроэкономическую стабильность и бюджетную дисциплину. Он добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин продолжает инициировать кадровые изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабинета министров.
19 октября Мишустин представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам. Глава государства поддержал инициативы премьер-министра, сообщил Песков.
Позднее председатель правительства направил в Госдуму пять кандидатур. В частности, действующий министр финансов Антон Силуанов предложен на новую должность вице-премьера – главы Минфина.
Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков объяснил создание совмещенной должности усилением внешнего давления и необходимостью обеспечить финансовую устойчивость, сбалансированность бюджета и эффективность государственных расходов. Силуанов при этом продолжит курировать финансовый блок правительства.