Голикова: Москва простимулирует спрос на поездки между Россией и Китаем

Кроме того, по данным круизного центра «Инфофлот», первое место по продажам занимают круизы из Шанхая с заходами в японские порты. Интерес к ним заметно вырос по сравнению с прошлым годом на фоне увеличения спроса на поездки в безвизовый Китай.