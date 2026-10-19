Голикова: Москва простимулирует спрос на поездки между Россией и Китаем
Москва планирует стимулировать спрос на поездки между Россией и Китаем через увеличение количества авиарейсов между странами. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Кроме того, Россия планирует развивать автомобильный туризм и расширять линейки качественных предложений, заявила Голикова.
«По итогам этого года мы ожидаем свыше 4 млн взаимных поездок, уверены, что потенциал намного больше», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Голикова в ходе заседания также отметила, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень благодаря лидерам двух стран.
8 октября «Ведомости. Туризм» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ), сообщили, что Китай стал самым востребованным направлением зарубежных морских и речных круизов у российских туристов осенью 2026 г.
Кроме того, по данным круизного центра «Инфофлот», первое место по продажам занимают круизы из Шанхая с заходами в японские порты. Интерес к ним заметно вырос по сравнению с прошлым годом на фоне увеличения спроса на поездки в безвизовый Китай.