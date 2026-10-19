Продажу вейпов в Петербурге могут запретить с 1 марта
Законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них в Санкт-Петербурге с 1 марта 2027 г. внесен в городской парламент. Ограничение предлагается установить до 1 марта 2032 г., сообщил председатель заксобрания Александр Бельский в Max.
«Наша главная задача – сократить доступность вейпов», – подчеркнул Бельский. Инициативу подготовили бюджетно-финансовый комитет и комиссия по социальной политике заксобрания.
Парламент намерен рассмотреть еще два законопроекта. Первый предусматривает дополнительные ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции на спортивных соревнованиях, пляжах, в детских и социальных учреждениях, а также культовых зданиях. Второй позволит городскому правительству устанавливать границы территорий возле образовательных организаций, где такая торговля запрещена.
Ранее рабочая группа заксобрания единогласно поддержала полный запрет вейпов. По данным депутатов, в Петербурге работают более 600 вейпшопов и свыше 2000 других торговых точек, реализующих такие устройства. Аналогичный законопроект внесен в парламент Ленинградской области.
В июне Госдума приняла закон, предоставляющий регионам право запрещать продажу вейпов. Эксперимент рассчитан на пять лет.
В октябре правительство установило дополнительные основания для аннулирования лицензий продавцов табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе за продажу несовершеннолетним.
Кроме того, Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере предложил рассмотреть запрет продажи вейпов гражданам, родившимся после 1 января 2009 г. Рекомендации направлены профильным ведомствам.