Продажу вейпов в Петербурге могут запретить с 1 марта

Парламент намерен рассмотреть еще два законопроекта. Первый предусматривает дополнительные ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции на спортивных соревнованиях, пляжах, в детских и социальных учреждениях, а также культовых зданиях. Второй позволит городскому правительству устанавливать границы территорий возле образовательных организаций, где такая торговля запрещена.