Госдума приняла закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов

Законом также устанавливается обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции с 1 октября. По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 г. на российском рынке было изъято 3150 т нелегальных табачных изделий и никотинсодержащей продукции. С января по май 2026 г. было изъято более 745 т табачных изделий и никотинсодержащей продукции. В этот период также было вывезено 40 единиц оборудования с шести объектов нелегального производства.