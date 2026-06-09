Госдума приняла закон о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве регионов устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Действие экспериментального режима продлится с 1 марта 2027 г. по 1 марта 2032 г. По его итогам предполагается оценить эффект от введения ограничений в субъектах России, которые решат его применить. В регионах, которые откажутся от таких мер, сохранится общее регулирование.
Законом также устанавливается обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции с 1 октября. По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 г. на российском рынке было изъято 3150 т нелегальных табачных изделий и никотинсодержащей продукции. С января по май 2026 г. было изъято более 745 т табачных изделий и никотинсодержащей продукции. В этот период также было вывезено 40 единиц оборудования с шести объектов нелегального производства.
Принятые изменения также уточняют порядок расчета зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещена реализация табака и вейпов.
Правительственный законопроект был внесен на рассмотрение депутатами 25 сентября 2025 г. В первом чтении он был принят в ноябре того же года. 9 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что полный запрет продажи вейпов поддерживают 74% россиян.