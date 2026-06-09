Володин: 74% россиян поддержали полный запрет продажи вейпов

28 мая сообщалось, что власти Нижегородской области уже приняли региональный закон о запрете торговли вейпами. Документ запрещает розничную продажу и передачу в пользование никотиносодержащей продукции, включая электронные сигареты и жидкости для них. Кроме того, под ограничения попало хранение такой продукции, а также использование ярких вывесок и архитектурной подсветки для продвижения табачной и никотиносодержащей продукции.