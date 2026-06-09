Володин: 74% россиян поддержали полный запрет продажи вейпов
Полный запрет продажи вейпов поддерживают 74% россиян. Об этом в своем канале в Max сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, депутаты планируют рассмотреть и принять законопроект, направленный на защиту здоровья граждан. Он отметил, что тему опасности вейпов до этого поднимали не раз. Поэтому на заседании в Госдуме рассмотрят соответствующие поправки.
«Регионам будет предоставлено право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина», – отметил Володин.
Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что инициатива подготовлена с учетом позиции регионов, мнения граждан, а также рекомендаций медицинского и педагогического сообществ.
28 мая сообщалось, что власти Нижегородской области уже приняли региональный закон о запрете торговли вейпами. Документ запрещает розничную продажу и передачу в пользование никотиносодержащей продукции, включая электронные сигареты и жидкости для них. Кроме того, под ограничения попало хранение такой продукции, а также использование ярких вывесок и архитектурной подсветки для продвижения табачной и никотиносодержащей продукции.