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Главная / Общество /

Продавцов табака начнут лишать лицензий за продажу сигарет детям

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Продавцы табачной и никотинсодержащей продукции смогут лишиться лицензии за ряд нарушений, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетним. Изменения в правила аннулирования лицензий по решению контрольного органа внесены постановлением правительства, передает «РИА Новости».

Одним из оснований для аннулирования лицензии станет подтвержденное нарушение запрета на продажу табачной продукции несовершеннолетним, в том числе установленное в рамках производства по соответствующей статье КоАП. Лицензию также смогут отозвать при более чем двух нарушениях в течение календарного года ограничений, предусмотренных законодательством об охране здоровья граждан.

Для продавцов сохранятся и другие основания, ранее применявшиеся к производителям и импортерам. В их числе оборот немаркированной продукции, непередача сведений в государственную систему мониторинга, а также незаконное использование товарных знаков и запатентованных решений после вступления в силу соответствующего судебного решения.

Отдельно установлены основания для аннулирования лицензий при несоблюдении требований к розничной и развозной торговле, предусмотренных законодательством о государственном регулировании оборота табачной продукции.

Лицензирование розничной и развозной торговли табачной и никотинсодержащей продукции начнется 1 марта 2027 г. Отдельные положения будут применяться с 1 сентября 2027 г. и 1 марта 2028 г.

9 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве регионов устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. По его итогам предполагается оценить эффект от введения ограничений в субъектах России, которые решат его применить. В регионах, которые откажутся от таких мер, сохранится общее регулирование.

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