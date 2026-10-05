Продавцов табака начнут лишать лицензий за продажу сигарет детям

9 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве регионов устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. По его итогам предполагается оценить эффект от введения ограничений в субъектах России, которые решат его применить. В регионах, которые откажутся от таких мер, сохранится общее регулирование.