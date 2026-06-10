С 2027 года регионы России смогут запрещать у себя продажу вейпов

Лицензирование розничной и оптовой продажи табачной и никотинсодержащей продукции вводится с 1 марта 2027 г., при этом право получения лицензии у участников рынка возникает с 1 октября 2026 г., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Росалкогольтабакконтроля. Оптовое звено будет лицензировать это ведомство, а розничное – органы власти субъектов РФ. Лицензионные требования к торговле табаком и ЭСДН разработаны по аналогии с требованиями, действующими на алкогольном рынке, уточнили в пресс-службе. Для получения лицензии нужно официально зарегистрировать аренду помещения (не менее 5 кв. м), зарегистрироваться в «Честном знаке» и оплатить госпошлину.