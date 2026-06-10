С 2027 года регионы России смогут запрещать у себя продажу вейпов

С 2027 года регионы России смогут запрещать у себя продажу вейповТогда же введут лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции
С 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г. регионы России будут иметь право запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН, т. е. электронных сигарет, вейпов) и жидкостей для них. Срок действия запрета будет ограничен этим периодом. Закон 9 июня приняли депутаты Госдумы.
Изменения также определили, что продажа табачной и никотинсодержащей продукции будет запрещена на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям и помещениям образовательных организаций. Границы этих территорий будут определяться органами местного самоуправления с учетом общественных обсуждений и по правилам, установленным правительством РФ.
Помимо этого депутаты приняли закон о госпошлинах за лицензии полного цикла оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для них. За предоставление лицензии на закупку, хранение и поставку придется заплатить 800 000 руб. Во столько же обойдется продление лицензии на срок, превышающий пять лет со дня принятия решения о ее выдаче. Продление действия лицензии на срок, не превышающий пяти лет, обойдется в 3500 руб.
Предоставление лицензии на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции будет стоить 20 000 руб. за каждый срок действия такой лицензии. Во столько же обойдется лицензия на развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, а также продление двух этих видов лицензий.
Лицензирование розничной и оптовой продажи табачной и никотинсодержащей продукции вводится с 1 марта 2027 г., при этом право получения лицензии у участников рынка возникает с 1 октября 2026 г., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Росалкогольтабакконтроля. Оптовое звено будет лицензировать это ведомство, а розничное – органы власти субъектов РФ. Лицензионные требования к торговле табаком и ЭСДН разработаны по аналогии с требованиями, действующими на алкогольном рынке, уточнили в пресс-службе. Для получения лицензии нужно официально зарегистрировать аренду помещения (не менее 5 кв. м), зарегистрироваться в «Честном знаке» и оплатить госпошлину.
Кроме того, предусматривается аннулирование лицензии за нарушение обязательных требований – за продажу несовершеннолетним, открытую выкладку, торговлю на объектах транспорта и около образовательных учреждений, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.
За розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном размере будет предусмотрена уголовная ответственность, следует из еще одного, третьего, закона, принятого 9 июня. Нарушителям грозит штраф 500 000 – 1 млн руб., либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 г.
3150 т
Госдума столкнулась с давлением при рассмотрении инициативы о запрете продажи вейпов, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. «На одной чаше весов здоровье детей, наших граждан, на другой – доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем», – сказал он. Как заявил председатель Госдумы, продажа вейпов – не бизнес, а зарабатывание на здоровье детей, болезнях и привычках, которые кладут человека на больничную койку.
По линии вейпов собирается не вся сумма налогов и акцизов, которую может получать государство, заявил депутат Максим Топилин («Единая Россия»). По его словам, это крайне важно для закона о бюджете и обеления экономики. Он уточнил, что правительство будет ежегодно до 1 июня предоставлять отчет о результатах эксперимента по запрету продажи вейпов в субъектах.
Вейпы повреждают сердечно-сосудистую систему, способствуют развитию онкологических заболеваний, формируют никотиновую зависимость, но основной удар наносят по легким, говорит терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Алексей Абызов. Существует отдельное специфическое заболевание EVALI – тяжелое поражение легких, напрямую связанное с использованием электронных сигарет, уточнил он. Основным виновником считается ацетат витамина Е – вещество, которое часто добавляют в жидкости для вейпа как загуститель. При нагревании он превращается в токсичные соединения, разрушает сурфактант альвеол, т. е. защитную оболочку легких, и запускает процесс воспаления. В тяжелых случаях EVALI приводит к необратимому фиброзу – формированию грубой рубцовой ткани, которая навсегда снижает объем легких и может закончиться инвалидностью, рассказал Абызов.
Для легального бизнеса последствия принятия закона могут быть тяжелыми, говорит заместитель председателя комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции «Опоры России» Евгений Федотов. ЭСДН и жидкости для многих специализированных магазинов – одна из ключевых маржинальных категорий. Поэтому в регионах, где будет введен запрет, легальная розница может потерять значимую часть оборота, а нелегальный рынок, наоборот, получить дополнительный спрос, добавил Федотов.
Государство хочет видеть всех участников рынка, контролировать оборот, собирать налоги и бороться с теневым сегментом, продолжил Федотов. Но применение региональных запретов создает риск «лоскутного» регулирования: в одном субъекте продажа разрешена, в соседнем запрещена. Для федерального рынка и для контролирующих органов это очень сложная модель, потому что потребитель и товарные потоки не живут строго внутри административных границ региона, отметил эксперт.
Лицензирование само по себе отличный инструмент, но, если одновременно сохранять слишком высокую налоговую нагрузку и вводить региональные запреты, есть риск, что рынок не обелится, а окончательно уйдет в тень, считает Федотов. Государство может недополучить не только акцизы, но и НДС, налог на прибыль, страховые взносы, рабочие места, уточнил он.
Запросы «Ведомостей» в «Меридиан-трейд» (владелец бренда HQD в России), JTI и Vapelab остались без ответа.