В России предложили запретить продажу вейпов рожденным с 2009 года

Действующие запреты

Системная антитабачная политика в РФ была развернута в 2000-х гг. В 2008 г. Россия присоединилась к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, а с 2013 г. в стране постепенно вводились запреты на курение в общественных местах и ограничения на рекламу сигарет. С 1 сентября 2026 г. в РФ запрещена розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции на остановках за исключением случаев, когда торговый объект является единственным местом продажи такой продукции в населенном пункте. С 1 марта 2027 г. регионы получат право вводить мораторий на продажу электронных сигарет и вейпов сроком до пяти лет. Эксперимент по предоставлению регионам таких полномочий продлится до 1 марта 2032 г.