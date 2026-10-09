В России предложили запретить продажу вейпов рожденным с 2009 года

В России предложили запретить продажу вейпов рожденным с 2009 годаОграничения могут привести к росту черного рынка, но вероятность их внедрения низка, думают эксперты
В России предложили рассмотреть возможность так называемого поколенческого запрета на продажу отдельных видов никотинсодержащей и альтернативной табачной продукции гражданам. Ограничения должны коснуться всех, кто родился после 1 января 2009 г. (сейчас самым старшим из них около 17 лет). Речь может идти, в частности, о продаже вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака и табака для кальяна.
Такое положение вошло в рекомендации круглого стола секции «Здравоохранение и здоровый образ жизни» Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Это совещательный орган, который занимается разработкой предложений по профильной госполитике. Его председателем является вице-премьер Татьяна Голикова.
Рекомендации совета были направлены в профильные ведомства. С их перечнем ознакомились «Ведомости». Их подлинность подтвердили представитель зампредседателя совета гендиректор компании «Герофарм» Петр Родионов и представитель одного из ответственных министерств.
Сама по себе идея подобного поколенческого запрета не нова. Например, на Мальдивах с ноября 2025 г. действует запрет на покупку и употребление табака гражданами, родившимися 1 января 2007 г. и позднее. В стране также запрещены вейпы и электронные сигареты независимо от возраста покупателей.
В Великобритании в 2026 г. парламент одобрил закон, предусматривающий запрет на продажу табака людям, родившимся 1 января 2009 г. и позднее. Ограничения начнут действовать с 2027 г., но на электронки и вейпы не распространяются. С октября вступят в силу ограничения на продажу всех видов вейпов для несовершеннолетних, с июня 2025 г. в целом запрещена продажа их одноразовых версий.
Действующие запреты
Реалистичность внедрения возрастного запрета старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс назвал низкой. В случае одобрения рекомендации некоторые взрослые, родившиеся с разницей в один день, навсегда получат разный объем прав. Объяснить, почему для родившегося 31 декабря 2008 г. никотин допустим, а для родившегося с 1 января 2009 г. – нет, будет очень непросто, сказал юрист. Такой закон, если его примут, почти неизбежно дойдет до Конституционного суда, и законодателю придется доказывать, что более мягкие меры – повышение возраста продажи до 21 года или запрет ароматизаторов – не дают сопоставимого результата.
Устрашающие метки
Согласно документу, регуляторам – Минздраву совместно с Минфином, Роспотребнадзором, ФАС, Минсельхозом, Минэкономразвития и Минпромторгом – рекомендовали также проработать вопрос об обязательном нанесении на корпус электронных сигарет и вейпов предупреждений о вреде никотина. Аналогичные изображения уже размещают на упаковках сигарет.
Помимо прочего, профильным министерствам предложили рассмотреть возможность ограничения использования при производстве сигарет ингредиентов, повышающих их привлекательность.
В числе таких добавок члены Совета по вопросам попечительства в социальной сфере упомянули ароматизаторы, красители и компоненты, усиливающие табачную зависимость. К ним относятся, в частности, соли никотина, аммиак, аммоний и его производные, ацетальдегид и сахара.
Предотвратить возникновение зависимости в юном возрасте в разы эффективнее, чем лечить ее тяжелые последствия в будущем, сказал Родионов через представителя. По его словам, эффективная профилактика хронических неинфекционных заболеваний включает просветительскую работу с детьми и их семьями, ограничение агрессивного маркетинга и создание среды, в которой поддержание здорового образа жизни для молодого человека становится естественной нормой.
Подростковое курение
Электронные сигареты и вейпы курит порядка 27% городских мальчиков и почти 24% девочек 15–17 лет, говорится в статье Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Исследование проводилось в 2023–2024 гг. в 10 городах четырех федеральных округов на выборке 13 556 человек и было опубликовано в журнале «Профилактическая медицина» (входит в перечень ВАК и «Белый список») в 2026 г. Тягу к курению подростки объясняют приятными ощущениями и ароматом, а также сложившейся привычкой.
При этом курение остается одной из основных причин ранних смертей в стране, в том числе от болезней сердца и сосудов, рассказала терапевт Скандинавского центра здоровья Мария Белая. Также вредная привычка повышает риск развития рака легких и сахарного диабета II типа, плохо сказывается на зубах, коже и способности завести детей.
Мозг человека созревает примерно до 25 лет, уточнила терапевт. В связи с этим система вознаграждения у подростков очень чувствительна: никотин попадает в мозг за секунды и запускает выброс дофамина. В результате связь между затяжкой и удовольствием у молодого человека закрепляется быстрее и прочнее, чем у взрослого.
Просветительской работы для профилактики курения у подростков недостаточно, но и ограничения сами по себе проблему не решат, считает подростковый психолог платформы Alter Екатерина Елизарова. По ее словам, для части подростков курение – способ саморегуляции, который помогает временно справляться с тревогой и закрывает потребность принадлежать к группе. Если просто отнять у них этот инструмент, исходные потребности останутся.
Взгляд рынка
Реализация рекомендаций совета повлечет дополнительные издержки для участников рынка, считает советник президента АО «Меридиан трейд» (управляет брендом электронных систем доставки никотина (ЭСДН) HQD в России) Марк Дудко. Для нанесения натуралистичных изображений потребуется заказывать новые пресс-формы и адаптировать под них производственные линии, поясняет он. Кроме того, пока не ясно, как компаниям следует поступать с партиями продукции, выпущенными до вступления в силу рекомендаций.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что нанесение предупреждающих изображений непосредственно на корпуса ЭСДН может создать дополнительные барьеры для рынка и способствовать его уходу в тень. Технически реализовать такую маркировку достаточно сложно, поскольку сами устройства производятся не в России, сказал он.
Ограничение десертных ароматизаторов и добавок Королев считает более соответствующим мировой практике регулирования никотинсодержащей продукции. Подобные меры, по его словам, применяются или обсуждаются в ряде стран, в том числе в Европе. В США действует другая модель регулирования: продукция этой категории требует предварительного одобрения управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), при этом электронные сигареты с десертными вкусами, насколько известно эксперту, ведомство не одобряло.
Возрастного запрета, по мнению Дудко, быть не должно. Он считает, что любые ограничения приводят к росту черного рынка. В компаниях ITMS и JTE на запрос «Ведомостей» не ответили.
Реакция ведомств
Проработать предложения и представить позицию в совет профильные министерства и ведомства должны до конца 2026 г., рассказал «Ведомостям» представитель Родионова. Законодательством и действующими стандартами уже установлен запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, установлены требования к маркировке никотинсодержащей продукции, сообщил представитель Минфина России. По его словам, предложения по дополнительному регулированию требуют проработки с учетом действующего законодательства и компетенции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Минздрав рассмотрел рекомендации совета, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. По его словам, сокращение потребления табака и никотинсодержащей продукции – это цель госполитики РФ и министерство концептуально поддерживает инициативы, направленные на сохранение здоровья граждан. Предложенные меры, по словам представителя Минздрава, требуют межведомственной проработки, а также обсуждения на межгосударственном уровне.
При этом в России уже проводят мероприятия по снижению распространенности курения, отметили в Минздраве. В их числе проведение информационно-коммуникационных кампаний о вреде и последствиях потребления табака и никотинсодержащей продукции, снижение их территориальной и ценовой доступности, развитие сети кабинетов медпомощи по отказу от курения и центров здоровья. Также в рамках профосмотров и диспансеризации медработники выявляют факторы риска, включая статус курения, сказал представитель министерства.
«Ведомости» направили запросы в Роспотребнадзор, ФАС, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и аппарат Голиковой с просьбой оценить необходимость и возможность внедрения рекомендаций совета.