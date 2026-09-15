Как КТ снизит смертность курильщиков старшего возраста

Расчеты проводились для когорты высокого риска – граждан 50–69 лет с индексом курения от 20 пачка-лет. По оценкам НИУ ВШЭ, в России она насчитывает около 4,6 млн человек: почти 4 млн мужчин и 607 368 женщин. Экономический эффект при 50%-ном охвате этой группы скринингом может составить 282,2 млрд руб. Речь идет о потенциальном доходе от трудовой деятельности спасенных пациентов за весь период их активности. При этом только за первый год внедрения НДКТ государство может получить выгоду в 17,3 млрд руб., говорится в исследовании.