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Главная / Общество /

Как КТ снизит смертность курильщиков старшего возраста

Ее внедрение взамен флюорографии создаст дополнительную нагрузку на томографы, говорят эксперты
Виктория Ларченко
Возможность внедрения НДКТ грудной клетки в программу профосмотров уже рассматривается Минздравом
Возможность внедрения НДКТ грудной клетки в программу профосмотров уже рассматривается Минздравом / Максим Стулов / Ведомости

Включение низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) грудной клетки в программу диспансеризации взрослых пациентов с риском развития рака легкого снизит показатели смертности от других заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В частности, своевременное выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ишемической болезни сердца (ИБС) позволит предотвращать порядка 33 526 смертей в год, отмечают ученые Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ. Их исследование есть в распоряжении «Ведомостей».

Расчеты проводились для когорты высокого риска – граждан 50–69 лет с индексом курения от 20 пачка-лет. По оценкам НИУ ВШЭ, в России она насчитывает около 4,6 млн человек: почти 4 млн мужчин и 607 368 женщин. Экономический эффект при 50%-ном охвате этой группы скринингом может составить 282,2 млрд руб. Речь идет о потенциальном доходе от трудовой деятельности спасенных пациентов за весь период их активности. При этом только за первый год внедрения НДКТ государство может получить выгоду в 17,3 млрд руб., говорится в исследовании.

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