Как КТ снизит смертность курильщиков старшего возраста

Как КТ снизит смертность курильщиков старшего возрастаЕе внедрение взамен флюорографии создаст дополнительную нагрузку на томографы, говорят эксперты
Включение низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) грудной клетки в программу диспансеризации взрослых пациентов с риском развития рака легкого снизит показатели смертности от других заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В частности, своевременное выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и ишемической болезни сердца (ИБС) позволит предотвращать порядка 33 526 смертей в год, отмечают ученые Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ. Их исследование есть в распоряжении «Ведомостей».
Расчеты проводились для когорты высокого риска – граждан 50–69 лет с индексом курения от 20 пачка-лет. По оценкам НИУ ВШЭ, в России она насчитывает около 4,6 млн человек: почти 4 млн мужчин и 607 368 женщин. Экономический эффект при 50%-ном охвате этой группы скринингом может составить 282,2 млрд руб. Речь идет о потенциальном доходе от трудовой деятельности спасенных пациентов за весь период их активности. При этом только за первый год внедрения НДКТ государство может получить выгоду в 17,3 млрд руб., говорится в исследовании.