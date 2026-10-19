В августе поставки меди из России в ЕС сократились до минимума за два года
Поставки меди из России в Евросоюз в августе сократились до минимума за более чем два с половиной года. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.
За последний летний месяц ЕС импортировал из России меди и медных изделий на 2,8 млн евро. Меньше этого значения было импортировано только в декабре 2023 г., когда Россия поставила меди на 1,8 млн евро.
Агентство пишет, что снижение произошло за счет меньших поставок рафинированной меди – до 608 800 евро в августе с 15,5 млн евро в июле. Закупка порошков и чешуек составила 3,2 млн евро, а медных труб и трубок – 39 000 евро.
Больше всего меди купила Германия – на 3,2 млн евро. За ней идут Словакия и Польша – на 609 000 и 39 000 евро. В июле в топ-три вошли Германия, Нидерланды и Италия.
14 октября «Ведомости» писали, что мировой рынок меди в ближайшие годы может столкнуться с увеличением дефицита предложения, несмотря на рекордно высокие цены на металл. Швейцарский инвестбанк UBS прогнозирует, что нехватка меди вырастет с 219 000 т в 2026 г. до 379 000 т в 2027 г. Стоимость металла в следующем году достигнет $15 500/т.
Медь стала одним из наиболее востребованных промышленных металлов на фоне роста популярности электромобилей, строительства энергетической инфраструктуры и расширения мощностей центров обработки данных. При этом предложение металла остается ограниченным из-за недостаточных инвестиций в новые месторождения, снижения качества руды и перебоев в работе крупнейших добывающих предприятий.