В августе поставки меди из России в ЕС сократились до минимума за два года

14 октября «Ведомости» писали, что мировой рынок меди в ближайшие годы может столкнуться с увеличением дефицита предложения, несмотря на рекордно высокие цены на металл. Швейцарский инвестбанк UBS прогнозирует, что нехватка меди вырастет с 219 000 т в 2026 г. до 379 000 т в 2027 г. Стоимость металла в следующем году достигнет $15 500/т.