Песков: Силуанов получит расширенные полномочия на посту вице-премьера

Песков пояснил, что вице-премьер в соответствии с распределением обязанностей курирует несколько ведомств и подразделений. Это предполагает расширение полномочий Силуанова. За дополнительными разъяснениями он рекомендовал обратиться к пресс-секретарю председателя правительства Борису Белякову.