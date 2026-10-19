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Песков: Силуанов получит расширенные полномочия на посту вице-премьера

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов получит дополнительные полномочия при совмещении своей должности с постом вице-премьера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах создания новой должности в правительстве.

«В нынешний период, конечно, необходима дополнительная координация финансовой дисциплины», – сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что вице-премьер в соответствии с распределением обязанностей курирует несколько ведомств и подразделений. Это предполагает расширение полномочий Силуанова. За дополнительными разъяснениями он рекомендовал обратиться к пресс-секретарю председателя правительства Борису Белякову.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам. Глава государства поддержал предложенные изменения.

В рамках перестановок Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур, включая Силуанова на новую должность вице-премьера – министра финансов. Первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства.

Беляков объяснил создание новой должности усилением внешнего давления и необходимостью обеспечить финансовую устойчивость, сбалансированность бюджета и эффективность государственных расходов. По его словам, Силуанов продолжит курировать финансовый блок.

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