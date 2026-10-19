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Песков объяснил выбор кандидатур Никитина и Кожемяко

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кандидатуры министра транспорта Андрея Никитина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко на посты заместителей председателя правительства предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а президент РФ Владимир Путин поддержал выбор. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему выбрали именно Никитина и Кожемяко.

«И опять же, есть разъяснение моего коллеги Белякова. Рекомендую вам более внимательно с ним ознакомиться», – добавил пресс-секретарь президента.

Песков также объяснил, что кадровые перестановки в российском правительстве являются нормальным процессом, а усиление роли Минфина связано с необходимостью поддержания макроэкономической стабильности. Он заявил, что Мишустин продолжает инициировать кадровые изменения, которые считает необходимыми для эффективной работы кабинета министров.

19 октября Мишустин внес в Госдуму пять кандидатур на посты в правительстве. Кадровые решения были согласованы с президентом по итогам их встречи. Перестановки затронут руководство правительства, Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). 

Никитин предложен на должность зампредседателя правительства, на пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Первый замминистра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО. Министр финансов Антон Силуанов выдвинут на новую должность вице-премьера – министра финансов.

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