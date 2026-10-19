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Главная / Политика /

Песков назвал беспорядки в Европе проявлением большого кризиса

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Беспорядки в странах Европы говорят о серьезном кризисе, который фактически уже граничит с хаосом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В крупнейших городах Франции, это все перекинулось, мы видим, в Италию, в другие страны начинает перекидываться», – сказал он. При этом представитель Кремля затруднился ответить, носит ли кризис системный характер.

Песков подчеркнул, что происходящее остается внутренним делом соответствующих государств.

До этого пресс-секретарь российского лидера назвал абсурдными обвинения Евросоюза (ЕС) в причастности России к внутренним проблемам. Он отметил, что на фоне массовых протестов в европейских странах, вызванных социально-экономическими проблемами, все чаще звучат утверждения о дестабилизации ситуации в ЕС из-за России. По словам Пескова, даже в самой Европе к таким заявлениям не относятся серьезно.

Ряд стран Европы охватили массовые протесты против роста стоимости жизни. В акциях во Франции приняли участие около 800 000 человек. Как минимум двое полицейских пострадали, около 50 демонстрантов, включая несовершеннолетних, были задержаны в ходе беспорядков в Милане. В Лиссабоне протестующие разбили палаточный лагерь на площади Россиу, требуя действий властей по решению жилищного кризиса. В Испании масштабные демонстрации прошли из-за дефицита доступного жилья и высоких цен на аренду.

18 октября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании более 2000 человек в ходе протестов против роста стоимости жизни. По его словам, ранения получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Ущерб от беспорядков понесли несколько сотен компаний. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал погромы бунтом ультралевых и уголовников.

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