Песков назвал беспорядки в Европе проявлением большого кризиса

До этого пресс-секретарь российского лидера назвал абсурдными обвинения Евросоюза (ЕС) в причастности России к внутренним проблемам. Он отметил, что на фоне массовых протестов в европейских странах, вызванных социально-экономическими проблемами, все чаще звучат утверждения о дестабилизации ситуации в ЕС из-за России. По словам Пескова, даже в самой Европе к таким заявлениям не относятся серьезно.