Песков назвал абсурдными обвинения ЕС о причастности РФ к внутренним проблемам

Рад стран Европы охватили массовые протесты против роста стоимости жизни. В акциях во Франции приняли участие около 800 000 человек. Как минимум двое полицейских пострадали, около 50 демонстрантов, включая несовершеннолетних, были задержаны в ходе беспорядков в Милане. В Лиссабоне протестующие разбили палаточный лагерь на площади Россиу, требуя действий властей по решению жилищного кризиса. В Испании масштабные демонстрации прошли из-за дефицита доступного жилья и высоких цен на аренду.