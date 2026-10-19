Песков назвал абсурдными обвинения ЕС о причастности РФ к внутренним проблемам
Обвинения Евросоюза (ЕС) в причастности России к внутренним проблемам абсурдны, их никто не воспринимает всерьез. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу «Звезда».
Песков отметил, что на фоне массовых протестов в европейских странах, вызванных социально-экономическими проблемами, все чаще звучат утверждения о дестабилизации ситуации в ЕС из-за России. По его словам, даже в самой Европе к таким заявлениям не относятся серьезно.
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Financial Times заявил о необходимости ограничить выдачу туристических виз гражданам России, обосновав это необходимостью противодействия «гибридным угрозам». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Кулбергсу включить телевизор и посмотреть, кто на самом деле угрожает Евросоюзу.
Рад стран Европы охватили массовые протесты против роста стоимости жизни. В акциях во Франции приняли участие около 800 000 человек. Как минимум двое полицейских пострадали, около 50 демонстрантов, включая несовершеннолетних, были задержаны в ходе беспорядков в Милане. В Лиссабоне протестующие разбили палаточный лагерь на площади Россиу, требуя действий властей по решению жилищного кризиса. В Испании масштабные демонстрации прошли из-за дефицита доступного жилья и высоких цен на аренду.