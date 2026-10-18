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Главная / Политика /

Захарова обратила внимание премьера Латвии на погромы в ЕС после слов о визах

Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу включить телевизор и посмотреть, кто на самом деле угрожает Евросоюзу. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем, не гибридно, а примитивно, не угрожает, а громят ЕС», – написала Захарова.

Кулбергс в интервью Financial Times выступил с инициативой ограничить выдачу туристических виз гражданам России, обосновав это необходимостью противодействия «гибридным угрозам».

16 октября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз обсуждает визовые ограничения для россиян.

Несколько стран Европы охватили массовые протесты против роста стоимости жизни. В акциях во Франции приняли участие около 800 000 человек. Полиция задержала около 1800 человек. По меньшей мере два полицейских пострадали, около 50 демонстрантов, включая несовершеннолетних, были задержаны в ходе беспорядков в Милане. В Лиссабоне протестующие разбили палаточный лагерь на площади Россиу, требуя действий властей по решению жилищного кризиса. В Испании масштабные демонстрации прошли из-за дефицита доступного жилья и высоких цен на аренду.

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