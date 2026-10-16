Мерц: ЕС обсуждает визовые ограничения для россиян
Евросоюз (ЕС) обсуждает визовые ограничения для россиян, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает газета The Guardian.
«Безусловно, у нас есть возможность ограничить этот вид поездок», – сказал он.
Мерц добавил, что сейчас ЕС обсуждает ограничения на «очень большое количество виз, которые по-прежнему выдаются российским гражданам, въезжающим в ЕС».
11 октября Politico сообщило, что Еврокомиссия завершает разработку планов по ужесточению визовых правил для сотен тысяч россиян, которые совершают туристические поездки в страны Европы. Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил Politico, что эта система представляет угрозу безопасности Европы на фоне обеспокоенности действиями Москвы. Решение по данному вопросу должно быть представлено в январе 2027 г.
16 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ужесточение визовой политики ЕС для российских граждан является дискриминацией по национальному признаку. Она подчеркнула, что это лишь приведет Брюссель к тупику, и отметила, что Россия останется гостеприимной страной и не собирается вводить ограничения для европейцев.