Мерц: ЕС обсуждает визовые ограничения для россиян

11 октября Politico сообщило, что Еврокомиссия завершает разработку планов по ужесточению визовых правил для сотен тысяч россиян, которые совершают туристические поездки в страны Европы. Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил Politico, что эта система представляет угрозу безопасности Европы на фоне обеспокоенности действиями Москвы. Решение по данному вопросу должно быть представлено в январе 2027 г.