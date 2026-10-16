МИД назвал дискриминацией планы ЕС ужесточить визовую политику для россиян
Планы Евросоюза (ЕС) по ужесточению визовой политики в отношении россиян являются примером типичной дискриминации по национальному признаку. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все это не вызывает удивления, но это вызывает у нас соответствующую реакцию. И при этом далеко ведь не все страны – члены Европейского союза разделяют такую точку зрения», – заявила дипломат (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, ужесточая визовую политику в отношении России, ЕС также демонстрирует лицемерие, поскольку данное решение не имеет «привязки к реальности». Захарова подчеркнула, что это лишь приведет Брюссель к тупику. При этом РФ останется гостеприимной страной, которая не собирается вводить ограничения для европейцев, отметила представитель МИДа. Она уточнила, что Россия закрыта только для тех, кто совершает преступления, исповедует нацизм и русофобию.
14 октября рабочая группа Совета Евросоюза (ЕС) рассмотрела возможность ограничения визового режима для россиян при совершении необязательных поездок. Речь шла о рассмотрении возможности выдавать визы, действительные только на территории отдельных стран, а не всей Шенгенской зоны.
11 октября Politico писал, что Еврокомиссия (ЕК) завершает разработку планов по ужесточению визовых правил для сотен тысяч россиян, ежегодно посещающих страны ЕС в качестве туристов. По данным издания, предложения планируется выдвинуть в 2027 г. Также премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 10 октября в телепрограмме Ykkösaamu заявил, что Европа должна прекратить выдавать визы гражданам России.