МИД назвал дискриминацией планы ЕС ужесточить визовую политику для россиян

По ее словам, ужесточая визовую политику в отношении России, ЕС также демонстрирует лицемерие, поскольку данное решение не имеет «привязки к реальности». Захарова подчеркнула, что это лишь приведет Брюссель к тупику. При этом РФ останется гостеприимной страной, которая не собирается вводить ограничения для европейцев, отметила представитель МИДа. Она уточнила, что Россия закрыта только для тех, кто совершает преступления, исповедует нацизм и русофобию.